Инженеру автозаводского ДУКа дали 200 часов работ за падение снега на ребенка

Сотрудницу ООО «Жилсервис №1» признали виновной в оказании небезопасных услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ) из-за падения наледи на ребенка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Как сообщили в региональной прокуратуре, инженеру организации назначили 200 часов обязательных работ.

Несчастный случай произошел 29 января на улице Челюскинцев: наледь упала с кровли дома №4 на малолетнего прохожего. Пострадавшего доставили в больницу с травмой позвоночника.

Суд установил, что именно подсудимая не обеспечила своевременную и качественную очистку кровли.

