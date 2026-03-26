Инвестиции в основной капитал в Белгородской области в 2025-м снизились на 17%

В 2025 году инвестиционная активность предприятий Белгородской области сократилась на 17,7% — с 265 млрд до 218,3 млрд руб., что соответствует 82,3% к уровню 2024 года. При этом инвестиции крупных предприятий региона в 2025-м составили 140,9 млрд руб. Это следует из данных Белгородстата.

Аналогичная динамика фиксируется в большинстве регионов Черноземья. Более ощутимо — в Липецкой области, где инвестиции в основной капитал упали на 22,1%. Местные власти объяснили снижение показателя высокой ключевой ставкой.

Тенденция наблюдалась на протяжении всего прошлого года, а в последние месяцы только усилилась. По итогам трех кварталов 2025-го наибольший спад инвестиций был зафиксирован в Белгородской области — до 143,7 млрд руб., что соответствовало 86,5% к аналогичному периоду 2024-го (–15,5%).

Подробнее о причинах такой динамики — в материале «Ъ-Черноземье» «Инвестиции местного значения».

Егор Якимов