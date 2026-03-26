В Ярославле объяснили, почему в автобусах сбоит оповещение об остановках

В Ярославле в общественном транспорте отсутствие объявлений об остановках связано со сбоями в работе спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«На территории города Ярославля и Ярославской области наблюдаются систематические сбои в работе глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, которые могут приводить к периодическим сбоям в работе навигационного оборудования, установленного в общественном транспорте, в том числе систем информирования о наименованиях остановочных пунктов — аудиоинформатор, салонная медиапанель»,— прокомментировали в областном министерстве.

Ранее также из-за сбоев в работе ГЛОНАСС и GPS общественный транспорт перестал отображаться на картах в реальном времени. В качестве решения проблемы власти готовятся к внедрению системы отслеживания автобусов через Bluetooth-метки на остановках. Тестирование системы на двух маршрутах планируют завершить к концу марта.

Алла Чижова