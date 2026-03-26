В Саратовской области задержан обвиняемый в подготовке теракта на аэродроме

СУ СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело о подготовке теракта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Фигурантом выступает 53-летний житель региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Обвиняемый готовил взрыв на военном аэродроме с помощью двух беспилотников. По данным следствия, он действовал по заданию украинских спецслужб. Кураторы передали ему через иностранные мессенджеры координаты тайника. Там он нашел взрывчатку, боеприпасы, детонаторы, два квадрокоптера и инструкции. Они также давали указания по сборке дронов, подключению к ним взрывных устройств и выбору места для запуска, утверждает следствие.

За свою работу мужчина должен был получить не менее 1,5 млн руб. Ему предъявили обвинение. Следствие намерено просить суд отправить его под стражу.

Фигуранта задержали сотрудники УФСБ по региону. Сейчас следователи осмотрели место происшествия. Они продолжают выяснять все обстоятельства случившегося и искать других возможных участников преступления. В ведомстве напомнили, что за такие действия закон предусматривает наказание вплоть до пожизненного срока.