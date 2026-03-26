На Дону помиловали многодетную мать

Президент РФ Владимир Путин помиловал жительницу Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Муж женщины погиб на СВО.

Женщина отбывала десятилетний срок в колонии за преступление, «совершенное против здоровья населения и общественной нравственности». Как уточняется в сообщении, осужденная провела в изоляции от общества два с половиной года. «Она является многодетной матерью, имеет четверых несовершеннолетних детей, двое из которых малолетние, один – с особенностями здоровья, супруг погиб в ходе специальной военной операции и награжден орденом Мужества посмертно»,— говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина уже вышла на свободу.

Как сообщалось ранее, в регионе в 2025 году был помилован один человек.

Наталья Шинкарева