В Азовском районе пенсионер погиб на пожаре в садовом товариществе

В Азовском районе на территории садового товарищества «Локомотив» при пожаре погиб 71-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Происшествие случилось в среду, 25 марта. Возгорание началось на террасе, затем пламя распространилось на кровлю здания. Спасатели МЧС России обнаружили тело погибшего во время тушения.

Площадь пожара составила 42 кв. метра. Для ликвидации возгорания привлекли шесть сотрудников МЧС и две специальные машины. По предварительным данным дознавателя ведомства, причиной трагедии стала неисправность электрооборудования и электросетей.

Константин Соловьев