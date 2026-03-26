Бывших руководителей ПИМУ осудят по обвинению в мошенничестве

Нижегородский райсуд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего первого проректора Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергея Вожика, начальника службы закупок вуза Вячеслава Матвеичева и руководителя ООО «Биологик» Михаила Грошева, следует из судебной картотеки. Как писал «Ъ-Приволжье», их обвинили в афере с поставками реабилитационного оборудования.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший первый проректор ПИМУ Сергей Вожик

По фабуле дела, в 2021 году обвиняемые изготовили фальшивые документы на покупку велоэргометров по завышенным ценам с компанией, которой обеспечили победу на торгах. Контракт на 7,7 млн руб. был подписан с победителем, фигуранты поделили эти средства между собой, полагает следствие. Михаилу Грошеву также инкриминировали дачу взятки по ст. 291 УК РФ.

Ранее по делу о взятке к трем годам колонии приговорили бывшего проректора ПИМУ Сергея Савелова, который в 2017– 2020 годах получил в общей сложности 500 тыс. руб. от учредителя ООО «ОКБ 15» Дмитрия Рахматуллина небольшими суммами за информацию о торгах вуза. Также в получении взятки обвинили директора института реабилитации вуза Сергея Хрулева, в отношении которого ведется судебное следствие.

