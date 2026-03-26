В прошлом году ВРП Чувашии составил 776 млрд руб., увеличившись на 2,5%. Инвестиции в основной капитал превысили 104 млрд руб., сообщил на сессии Госсовета республики премьер-министр правительства Чувашии Сергей Артамонов.

ВРП Чувашии в 2025 году составил 776 млрд рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2025 году реализовано 110 инвестпроектов, что соответствует 121% от плана. Средняя зарплата в регионе достигла 68,4 тыс. руб., реальные доходы граждан выросли на 5,8%.

В республике работает 50,6 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, этот показатель за год увеличился на 8%, а число самозанятых достигло почти 100 тыс. (+33%). По приросту новых бизнес-субъектов Чувашия занимает 2-е место в России. Государственная поддержка отрасли составила 2,8 млрд руб.

Анна Кайдалова