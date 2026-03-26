Волгоградская прокуратура оценит мягкость приговора водителю автобуса, из-за которого погиб ребенок

Октябрьский районный суд Волгоградской области приговорил 59-летнего водителя школьного автобуса к 2,5 года условного срока за гибель ребенка в ДТП. Мужчина свою вину не признал, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Водителя школьного автобуса к 2,5 года условного срока за гибель ребенка в ДТП под Волгоградом

Фото: Прокуратура Волгоградской области

По данным суда, 23 января 2025 года обвиняемый, управляя автобусом «ПАЗ-32053-70» с 19 школьниками в салоне, при выезде на главную дорогу не уступил движущейся по ней иномарке. Водитель HYUNDAI IX 35, по заключению экспертизы, не имел возможности предотвратить столкновение.

В результате ДТП автобус опрокинулся, его 9-летний пассажир погиб на месте. 13 детей получили телесные повреждения различной степени тяжести. Инцидент произошел на пересечении дороги «с. Шелестово — пос. Водино» и трассы «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск».

Помимо условного срока суд на три года запретил фигуранту заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. При этом обвинение просило наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении и три года запрета деятельности, связанной с вождением. Вопрос об обжаловании приговора в связи с мягкостью назначенного наказания будет рассмотрен по мере поступления его в прокуратуру.

Марина Окорокова