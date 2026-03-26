В Волгограде авторы Telegram-канала задержаны по подозрению в вымогательстве

В Волгограде задержали двоих администраторов Telegram-канала по подозрению в клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) и вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), сообщает СУ СКР по региону. По данным «Ъ», речь идет о Виталии Кошелеве и Алексее Серове.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращения главного врача одной из городских поликлиник. Она сообщила правоохранителями, что неизвестные требуют у нее 1,2 млн руб.

Фигуранты, утверждает следствие, публиковали заведомо ложные сведения, которые порочили честь и достоинство врача и ее близких. Они распространялись в канале «Волгоградские слухи». После выхода постов они связались с потерпевшей. Условием прекращения распространения компрометации стал выкуп.

Когда потерпевшая отказалась платить, фигуранты пригрозили новыми публикациями. Чтобы усилить давление, они удалили одну из ранее выпущенных заметок, продемонстрировав тем самым контроль над ресурсом. Силовики установили личности граждан, указав в пресс-релизе на причастность к «журналисткой среде». Их задержала Росгвардия. Мера пресечения фигурантам пока не избрана.

Никита Маркелов