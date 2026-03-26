«Скорее всего, нас ждут компромиссы»

Российских юниоров могут допустить до международных соревнований по легкой атлетике. Такие сообщения появились после того, как с отечественной федерации по этому виду спорта сняли все санкции, связанные с допингом.

Создается впечатление, что мир движется в нужном направлении. Но несостыковок множество. С одной стороны, нам говорят, что глава МОК Кирсти Ковентри ратует за Россию, с другой — мы видим, как во время Олимпиады она рыдает на камеру после отстранения спортсмена, который украшал шлем фотографиями погибших солдат ВСУ. Также нам говорят о победах над различными структурами в правовом поле. Мы видим, что с легкоатлетов сняли все санкции, связанные с допингом. Только вот несмотря на это, запрет на участие в международных турнирах остался. То есть фактически изменилась только причина, по которой нашим мпортсменам по-прежнему ничего нельзя. Вроде как в июле допуск рассмотрят, но опять же — только по юниорам. Хотя министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал “Ъ FM”, что позитивных новостей в ближайшее время будет больше:

«У нас по всем фронтам идет движение. Я буду проводить и дальше переговоры, в том числе в Швейцарии. Мы ждем решения по юниорам, по допуску с флагом, гимном. А в ряде федераций уже и по допуску взрослых команд к соревнованиям. Анонсировать конкретные случаи не буду, вы сами узнаете о них из новостей».

Это все, конечно, радует, но, несмотря на выигранные суды и серьезные сдвиги, процесс идет медленно. Многие федерации и МОК продолжают гнуть свою линию, и наказывать их за это, похоже, никто не спешит. Дело в том, что на них просто никто не может повлиять, уверен двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев:

«Те федерации, которые не имеют своего мнения, слепо следуют указаниям Международного олимпийского комитета. А те, которые посильнее и позубастее, ведут самостоятельную политику и принимают решения в зависимости от собственных интересов».

Причем даже если предположить, что федерациям приказали допустить всех наших спортсменов, у них остается масса возможностей для маневра. Например, хоккеистов, по официальной версии, не допускают до чемпионатов мира и олимпиад совсем не по политическим причинам, отмечает хоккейный эксперт Игорь Ларин:

«Они же нас отстраняют не за политику, не за какие-то геополитические процессы, а за банальную "безопасность". Я думаю, что они ей будут прикрываться, утверждая, что возвращение сборной России будет для кого-то там угрожающим».

На коммерческих состязаниях так называемые «недружественные страны» действуют по-другому. Например, Швеция, Чехия и Финляндия собираются бойкотировать хоккейный кубок мира-2028, если туда пригласят Россию. Так как соревнования проводит не Международная федерация, за этот бойкот им ничего не будет. Также есть вариант с визами, которые можно не выдавать россиянам. И возможностей бороться с этим подходом у спортивных организаций немного, рассказал “Ъ FM” спортивный юрист Артем Пацев:

«Единственное, что могут спортивные организации в этом плане сделать, — рекомендовать более не проводить в определенной стране крупных соревнований, чтобы спортсмены не сталкивались с визовыми ограничениями».

Так что в ожидании позитивных новостей из мира спорта нужно понимать: полноценного возвращения на международный уровень в ближайшее время не произойдет. Скорее всего, нас ждут компромиссы. Например, выступления футболистов на нейтральных полях. Если вдруг кто забыл, вставлять палки в колеса российскому спорту у международных партнеров очень хорошо получается уже почти 12 лет. Ведь первая истерика, связанная с допингом, грянула в конце 2014-го. И сколько времени понадобится, чтобы все вернуть, предсказать нереально.

Владимир Осипов