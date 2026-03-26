В Новороссийске водитель отказался пропускать машину скорой помощи

Госавтоинспекция Новороссийска привлекла к ответственности водителя, который не пропустил машину скорой помощи в центре города. Об этом заявили в ГАИ Кубани.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Информация о грубом нарушении правил дорожного движения была размещена в социальных сетях, сотрудники ГАИ зафиксировали этот факт в ходе мониторинга.

В отношении водителя автомобиля составили административный протокол за непредоставление преимущества в движении транспортному средству со специальным сигналом и включенным проблесковым маячком. Жителю Новороссийска грозит штраф от 7,5 тыс. руб. до 10 тыс. руб., или лишение прав на управление автомобилем на срок от шести месяцев до года.

София Моисеенко