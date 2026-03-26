Дагестан вложил 2,8 млрд рублей в АПК за 2025 год

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов представил республиканскому парламенту отчет о работе за 2025 год, где аграрный сектор выделяется как основной драйвер экономики региона. На поддержку сельхозпроизводителей направили 2,8 млрд руб., из которых 2,6 млрд руб. поступили из федерального бюджета — это на 640,8 млн руб. больше, чем в 2024-м, сообщает Минсельхозпрод республики.

Общий объем сельхозпродукции достиг 275,3 млрд руб. с ростом на 3,1% к предыдущему году, что укрепляет позиции Дагестана в десятке лидеров России по темпам развития АПК.

Системная господдержка и гранты за последние три года позволили построить откормочные площадки на 40 тыс. скотомест и ввести в строй восемь современных цехов по убою и переработке мяса мощностью до 200 тонн в сутки. Эти меры стимулируют инвестиции: в 2025-м на мелиорацию земель по федеральной программе выделили 756,2 млн руб. на 80 проектов, из которых к ноябрю реализовали 52 с финансированием свыше 459 млн руб. За первые десять месяцев года валовый продукт АПК составил 196,8 млрд руб., а к концу года ожидают 265 млрд руб. при индексе производства выше 103%.

Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул стратегическую задачу — развитие глубокой переработки продукции. В 2026–2027 годах запустят новые мощности: на 25 тонн мяса за смену, 120 тонн риса, 38 тонн плодов и овощей, 10 тонн молока. Эти проекты повысят добавленную стоимость товаров и создадут рабочие места в сельской местности, усиливая продовольственную безопасность региона. Ранее в июне 2025-го власти анонсировали рекордные 3,5 млрд руб. субсидий на АПК, что почти вдвое превышает уровень 2017 года и на 678 млн руб. больше 2024-го, с акцентом на виноградарство — до 1 млрд руб.

Дагестан внедряет цифровизацию субсидий через «Электронный бюджет», что привлекает свыше 10 млрд рублей частных инвестиций ежегодно и ускоряет процедуры для фермеров. АПК формирует пятую часть ВРП республики, и такие темпы роста обеспечивают устойчивость экономики на фоне федеральных приоритетов.

Станислав Маслаков