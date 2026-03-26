Олег Чернобривченко и Артем Губский назначены заместителями главы Краснодара

Депутаты городской думы Краснодара согласовали назначение Артема Губского и Олега Чернобривченко на должности заместителей главы Краснодара. Решение приняли на очередном XI заседании думы восьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Олег Чернобривченко Фото: пресс-служба администрации Краснодара Артем Губский Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Артем Губский родился в Краснодаре. Он окончил два вуза — Кубанский государственный технологический университет и Кубанский государственный аграрный университет. В структурах городской власти трудится с 2006 года. Работал в управлении земельных отношений, департаменте муниципальной собственности и городских земель, управлении муниципального контроля. Занимал пост заместителя главы администрации Центрального округа. С 2023 года возглавляет департамент муниципальной собственности и городских земель.

На новой должности Артем Губский будет курировать архитектуру, градостроительство и торговлю.

Олег Чернобривченко — уроженец станицы Анастасиевской Славянского района Краснодарского края. В 1995 году окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала А.И. Прошлякова. С 1990 по 2002 год служил на командных должностях во внутренних войсках МВД России.

В 2007 году прошел переподготовку в Северо-Кавказской академии госслужбы по программе «Государственное и муниципальное управление». С 2008 года работал в управлении гражданской защиты краснодарской администрации. В 2017 году стал заместителем начальника управления, возглавил отдел инженерно-технических мероприятий и гражданской обороны. С 2023 года руководит управлением по делам казачества и военнослужащих.

Олег Чернобривченко награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он будет отвечать за вопросы гражданской защиты, казачества и военнослужащих.

Алина Зорина