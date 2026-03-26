В Чувашии по итогам 2025 года доходы консолидированного бюджета достигли 135,4 млрд руб., увеличившись на 11,9%. Цифры озвучил премьер-министр правительства республики Сергей Артамонов на сессии Государственного Совета Чувашии.

За год доход бюджета Чувашии составил 135,4 млрд рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ За год доход бюджета Чувашии составил 135,4 млрд рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Собственные доходы выросли на 20% до 98,7 млрд руб., что позволило региону занять первое место в ПФО по темпам роста. Экономия на государственных закупках в прошлом году составила 5 млрд руб.

Предполагается, что в 2026 году расходы составят 137,5 млрд руб. Финансирование национальных проектов увеличится в 1,7 раза и составит 23 млрд руб. Планируется обеспечить рост доходов не ниже 104%.

Анна Кайдалова