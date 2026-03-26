Двоих рыбаков сняли со льда в Рыбинском округе

В Рыбинском округе Ярославской области спасатели доставили на берег двух рыбаков, оказавшихся отрезанными от земли на льду Волги. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Спасателям о застрявших рыбаках в районе деревни Ясенево сообщил диспетчер ЕДДС 25 марта в 17:55. Два человека не смогли самостоятельно дойти до берега, до которого было около 100 метров, из-за тонкого льда вокруг. На помощь отправились сотрудники МЧС.

«В 18:00 все доставлены на берег, переданы сотрудникам полиции для составления административного протокола»,— сообщили в ГУ МЧС. Там добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Алла Чижова