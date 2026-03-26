В Чайковском задержали сообщницу мошенников, похитивших у пенсионеров 1 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД по Чайковскому округу задержали 20-летнюю жительницу соседнего региона, подозреваемую в совершении мошеннических действий в отношении трех пожилых жителей Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Полицейские установили, что в один день на стационарные телефоны потерпевших звонили неизвестные, под различными предлогами убеждавшие их передать деньги курьеру, в роли которого и выступала девушка.

Так, 86-летней местной жительнице мошенники сообщили, что находящиеся у нее дома наличные устарели и подлежат срочному обмену. Вторую потерпевшую, 85-летнюю женщину, также убедили в необходимости проверить годность денег. Третью жертву — 82-летнего мужчину запугали тем, что имеющиеся на его счете деньги могли быть добыты преступным путем, после чего предложили передать накопления для проверки. Все трое пенсионеров отдали свои сбережения прибывшей к ним девушке. На следующий день, поняв, что их обманули, пожилые люди обратились в полицию. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 1 млн руб.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Оперативниками проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемой к аналогичным эпизодам противоправной деятельности. В отношении фигурантки избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы.