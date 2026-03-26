В Ростове суд расторг договор аренды парка Плевен

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск управления культуры Ростова-на-Дону к ООО «МИВв» о расторжении договора аренды парка им. Города Плевен. Решение опубликовано в картотеке суда.

Приговор может быть обжаловано. О расторжении договора аренды парка им. города Плевен с ООО «МИВ» стало известно в середине октября 2025 года. Тогда глава города Александр Скрябин заявил, что своими действиями арендатор нанес вред зеленым насаждениям и внешнему облику памятника советско-болгарской дружбы, загромоздил историческую площадь аттракционами а самовольно построил торговые объекты.

Наталья Шинкарева