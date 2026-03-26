В Саратовской области лед вскрылся на 36 реках в 25 районах

В Саратовской области пока нет населенных пунктов, которые оказались бы подтоплены паводковыми водами. Об этом губернатор Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале о ситуации с паводками в регионе.

Экстренные службы ведут мониторинг обстановки. Специалисты зафиксировали вскрытие льда на 36 малых реках. Эти реки находятся в 25 районах, где сохраняется риск паводков.

В Федоровском районе произошел перелив талых вод через земляное полотно плотины у села Калдино. Губернатор отметил, что угрозы подтопления населенных пунктов в этом районе нет. Он поручил местному руководству держать ситуацию на контроле.

В Ершовском районе зафиксировали незначительный перелив талых вод на участке дороги, которая ведет к селу Рефлектор. На момент публикации проезд к селу оставался обеспеченным. Ситуацию на этом участке также контролируют экстренные службы.

