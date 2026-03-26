На Ставрополье в 2025 году капитально отремонтировали 402 многоквартирных дома

Региональный фонд капитального ремонта подвел итоги 2025 года на первом в этом году заседании Общественного совета при министерстве ЖКХ Ставропольского края, сообщили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края

Регоператор выполнил работы в 402 многоквартирных домах, где провел более 650 видов ремонтов — от крыш и фасадов до инженерных сетей и лифтов. Собственники домов на специальных счетах завершили капремонт в 31 объекте, что особенно отметили на встрече.

Особое внимание уделили лифтам: по техрегламенту Таможенного союза до 2029 года Ставрополье должно заменить 760 лифтов, из них фонд возьмет на себя 375, а владельцы спецсчетов — 385. В 2025 году обновили 124 лифта: регоператор заменил 114, собственники — 10. В 2026 году запланировали замену 49 лифтов, сейчас идут аукционы по выбору подрядчиков, а руководителям муниципалитетов поручили лично контролировать процесс.

За 11 лет программы с 2014 года отремонтировали 3222 многоквартирных дома на 16,5 млрд руб., хотя другие данные говорят о 3329 домах и 8510 конструкциях с общими вложениями свыше 20 млрд руб. Региональная программа охватывает 9289 МКД, из них 7348 стоят на счетах фонда. В 2025 году регоператор вложил 3,7 млрд руб. в 400 домов, обновив 570 элементов вроде фасадов и лифтов — объем работ вырос втрое по сравнению с прошлыми периодами.

Эта встреча стала первым публичным отчетом за год. Также фонд активизировал работу с должниками, чей долг по взносам достиг 481,3 млн руб. Они разослали 13 тыс. досудебных уведомлений и подали 4371 иск на 296,6 млн руб. Минимальный взнос остается на уровне 18,17 руб. за кв. м в домах без лифтов и 19,17 руб. — с лифтами, хотя экономически обоснованная ставка выше, и власти не повышали ее годами.

В 2026 году фонд нацеливается на капремонт 432 домов плюс 22 на спецсчетах, включая 211 крыш. Министр ЖКХ Александр Рябикин ранее подчеркивал: программа рассчитана до 2043 года, а рост взносов позволит держать график, обновляя жилфонд Ставрополья.

Станислав Маслаков