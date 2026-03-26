Экс-министр здравоохранения Кубани останется под стражей до середины мая

Бывший министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов останется под стражей до 17 мая 2026 года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Краснодарский краевой суд изучил доводы апелляционной жалобы на постановление Октябрьского районного суда, согласно которому в отношении Евгения Филиппова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Защита бывшего министра просила о домашнем аресте.

«Выслушав стороны, суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. В отношении Филиппова продолжает действовать мера пресечения в виде заключения под стражу до 17.05.2026 года», — говорится в сообщении.

«Ъ-Кубань» писал, что прокуратура Краснодара подала исковое заявление в Октябрьский районный суд об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова. Он был арестован 18 марта на два месяца. Правоохранительные органы обнаружили у министра здравоохранения Кубани, его родственников и приближенных лиц незаконное имущество на общую сумму более 1 млрд руб.

Обязанности министра здравоохранения Краснодарского края после ареста Евгения Филиппова исполняет Ирина Вязовская. Она занимает должность первого заместителя.

Алина Зорина