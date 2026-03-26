В Кировской области прокуратура добилась выплаты компенсации в пользу 9-летнего мальчика, сломавшего руку в летнем лагере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

С лагеря в Кировской области, в котором ребенок сломал руку, взыскали 300 тысяч

Инцидент произошел 7 июня прошлого года в одном из лагерей Оричевского района: ребенок упал с элемента игровой площадки и сломал руку. Проверка показала, что контроль за детьми со стороны сотрудников был организован ненадлежащим образом.

По решению суда с ответчика взыскали 200 тыс. руб. компенсации, а также 100 тыс. руб.штрафа за отказ добровольно возместить ущерб.

Анна Кайдалова