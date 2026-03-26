В Удмуртии утвердили обвинение по делу жительницы Тверской области о госизмене

Прокуратура Удмуртии направила в суд уголовное дело 31-летней жительницы Тверской области, обвиняемой в госизмене и участии в деятельности международной террористической организации (ст. 275, ст. 205.5 УК), сообщила пресс-служба надзорного органа.

В апреле 2025 года обвиняемая приехала в Ижевск. Она связалась с представителем террористической структуры, действующей в интересах иностранного государства, и согласилась участвовать в ее деятельности.

Фигурантка провела фото- и видеосъемку нескольких объектов, после чего передала материалы через интернет представителю террористической организации. На момент совершения преступления обвиняемая уже имела судимость за хищение и уклонялась от отбывания наказания.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный окружной военный суд за госизмену (ст. 275 УК) предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.