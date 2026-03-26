Присоединенные к Челябинску поселки официально стали частью города

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили объединение недавно присоединенных поселков и Челябинска в город. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

Поселки Западный и Пригородный объединены с региональным центром в единый населенный пункт с названием «город Челябинск». Изменения будут внесены в ряд законов Челябинской области.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в апреле 2025 года поселки официально включили в границы Челябинска и исключили из состава Сосновского района.

Виталина Ярховска