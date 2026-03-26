В Северной Осетии разработали закон о сохранении языка

В Северной Осетии завершили разработку законопроекта о сохранении родного языка и готовят его к рассмотрению в правительстве и парламенте республики. Об этом сообщил министр по национальной политике и внешним связям Алан Багиев на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС-Кавказ.

«На сегодняшний день законопроект уже имеется, он всеобъемлющий, он учел все предложения, которые поступали от различных категорий, в том числе от общественных структур, учебных заведений, отдельно взятых специалистов в этой сфере», — заявил министр.

Группа планирует провести еще одну встречу в ближайшие дни. «Мы ждем возвращения руководителя администрации из зоны СВО для проведения еще одной встречи, и после этого мы планируем выставить уже закон на обсуждение сначала на правительство, а потом уже в парламент», — пояснил Багиев.

Министр также рассказал о действующих инициативах по поддержке национальной культуры. «Развитие осетинской национальной культуры и языка» — это действующая программа, она работает ежегодно. Семь государственных органов власти, которые являются ее соисполнителями, проводят достаточно большое количество мероприятий», — отметил он.

По словам Багиева, осетинский язык пользуется популярностью среди жителей республики.

