Жителя Дивеева задержали по подозрению в мошенничестве с бюджетными средствами

В Дивееве (Нижегородская область) по подозрению в совершении хулиганских действий и мошенничестве при получении выплат бюджетных средств арестован 36-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. По данным полиции, уголовные дела в отношении арестованного, возбужденные по ч. 2 ст. 213 и ч. 3 ст.159.2 УК РФ, соединены в одно производство.

Установлено, что в 2023 году подозреваемый обратился в управление социальной защиты с просьбой предоставить ему средства на покупку вышивальной машины. В своем заявлении он указал, что хочет стать участником программы социальной адаптации и начать трудовую деятельность в качестве самозанятого.

После заключения социального контракта подозреваемому перечислили 350 тыс. руб. Полученные средства злоумышленник потратил на личные нужды, а в управление соцзащиты предоставил фиктивные отчетные документы об их использовании.

Кроме того, следствие полагает, что в августе 2024 года подозреваемый спровоцировал конфликт с 27-летним нижегородцем и во время драки нанес ему несколько ударов кулаком и ногой по телу и лицу.

В общей сложности злоумышленнику может грозить до семи лет лишения свободы.

Андрей Репин