В Тюменской области в течение трех лет планируют отремонтировать 1,5 тыс. домов

В течение трех лет в Тюменской области планируется отремонтировать более 1,5 тыс. многоквартирных домов, передает информационный центр правительства региона. В данный момент областной департамент ЖКХ завершает формирование краткосрочного плана капитального ремонта жилья на 2027-2029 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Планы капремонта представили на стратегической сессии «Вопросы эффективной реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов: от подбора подрядных организаций до комплектации объектов ремонта». В 2026 году планируется отремонтировать 503 инженерные системы, 128 крыш, 72 фасада, 30 подвалов и фундаментов, заменить 112 лифтов в 46 домах.

«Объем ремонтных работ с каждым годом увеличивается примерно на 10%. На 2027-2029 годы будет более 2 тыс. конструктивных элементов. Плюс 1,5 тыс. проектных работ. Для реализации этих планов нам необходимо привлечь еще больше квалифицированных подрядчиков»,— сообщил директор Фонда капитального ремонта МКД Тюменской области Константин Самосватов. Встречи с подрядчиками планируется проводить раз в квартал.

На мероприятии перед действующими и потенциальными подрядчиками также выступили начальник управления департамента ЖКХ Тюменской области Светлана Бондарук, местные производители и поставщики комплектующих для капремонта домов. Кроме того, встречу посетили представители электронной площадки «Сбербанк-АСТ», на которой проводятся аукционы для подрядчиков.

Напомним, к концу октября план капитального ремонта домов в Тюменской области на 2026 год был законтрактован на 85%.

Ирина Пичурина