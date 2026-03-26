Экс-сотрудник ГИБДД в Нижнем Новгороде получил условный срок за взятку питбайком

Бывшего сотрудника ГИБДД в Сормовском районе Нижнего Новгорода признали виновным в получении у несовершеннолетнего взятки питбайком. Его судили по ч. 3 ст. 290 УК РФ и приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно, сообщили в областной прокуратуре.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, подсудимый выявил факт нарушения правил парковки около торгового центра. Нарушителями оказались несовершеннолетние нижегородцы, которые управляли автомобилем ВАЗ-2115 и двумя питбайками.

Чтобы избежать привлечения к административной ответственности и эвакуации транспорта на штрафстоянку, один из нарушителей предложил подсудимому забрать свой питбайк, на что сотрудник ГИБДД сразу согласился.

Кроме условного срока, подсудимому назначили штраф в размере взятки (сумма не уточняется) и запретили на год занимать должности на госслужбе. Питбайк конфискован в доход государства.

Галина Шамберина