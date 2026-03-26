Бюджет Челябинской области на 2026 год пополнился на 314 млн рублей

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли изменения в закон об областном бюджете на 2026 год. Казна пополнилась на 313,7 млн руб., сообщает пресс-служба заксобрания.

В бюджет включены дополнительные безвозмездные поступления: 288,1 млн руб. — на создание инфраструктуры индустриальных парков, 16,1 млн руб. — на реконструкцию региональных дорог, 9,5 млн руб. — на противопожарные мероприятия.

После изменений планируемые доходы областного бюджета на этот год составляют 319,5 млрд руб., расходы — 376,3 млрд руб.

Виталина Ярховска