На Ставрополье овощи подорожали на 7% с начала 2026 года

Северо-Кавказстат зафиксировал рост цен на овощи в Ставропольском крае за неделю 17–23 марта 2026 г. Помидоры достигли 296 руб./кг (+6,88% за неделю), морковь — 46 руб./кг (+4,41%), лук — 48 руб./кг (+3,99%).

С января цены на помидоры увеличились на 15–18% г/г (с 250–260 руб./кг), морковь — на 12% (с 41 руб./кг), лук — на 10% (с 43–44 руб./кг). Фермеры объясняют это дефицитом тепличной продукции и ростом энерготарифов, февральские заморозки до -10°C сократили урожай на 20–25%, логистика из Дагестана и Ростова подорожала на 8–10% из-за топлива (+3–5 руб./л).

Мясо и молочные продукты также подорожали. Сосиски-сардельки стоят в среднем 565 руб./кг (+1,63% за неделю, +9% г/г с 518 руб./кг), пшено — 52 руб./кг (+1,43%; +11% г/г), курица — 227 руб./кг (+0,86%; +7% с 212 руб./кг), свинина — 464 руб./кг (+0,78%; +6,5% с 435 руб./кг), говядина — 735 руб./кг (+0,17%; +5% с 700 руб./кг). Молоко ультрапастеризованное — 131 руб./л (+0,91%; +8% г/г), сметана — 379 руб./кг (+0,09%; +7% с 354 руб./кг), чай — 1340 руб./кг (+0,45%; +12%), маргарин — 308 руб./кг (+0,49%; +9%). Минимальный продуктовый набор в крае вырос с 7100 руб./чел. в январе до 7744 руб. в феврале (+9% г/г), превысив средний по СКФО на 6,5% (7269 руб.).

Часть товаров подешевела. Огурцы снизились до 249 руб./кг (-8,12% за неделю, +5% г/г с 237 руб./кг), масло сливочное — 1231 руб./кг (-2,82%; -1% г/г), рис — 107 руб./кг (-2,29%; +3%), гречка — 67 руб./кг (-2,25%; -4% г/г), сыры — 879 руб./кг (-1,98%; +6%), яйца — 117 руб./10 шт. (-0,44%; +15% с 102 руб.), сахар — 72 руб./кг (-1,62%; +5%). Кефир — 110 руб./кг (-0,28%; +7%), творог — 487 руб./кг (-0,49%; +8%), мука — 62 руб./кг (-2,48%; +4%), яблоки — 152 руб./кг (-1,83%; +10% с 138 руб./кг), свекла — 40 руб./кг (-2,34%; +8%). Банк России отмечает: продовольствие в крае растет в цене на 6,2% г/г (февраль), овощи — на 12–15%, мясо — на 6–8% при общей инфляции 5,69%.

Северо-Кавказстат еженедельно мониторит 44 товара в 20 городах края, данные доступны на сайте 26.росстат.gov.ru. С января помидоры росли поэтапно: +7,32% в конце января, +5–6% в феврале, март продолжил тенденцию. В Ставропольском крае 40% овощей составляют местные поставки, импорт из Азербайджана и Турции подорожал на 15% из-за таможенных пошлин. Банк России прогнозирует инфляцию 4,5–5,5% по РФ в 2026 г., в крае ожидают 6–7%. Фермеры рассчитывают на полевые посадки в апреле–мае для снижения цен на 10–15%, сохраняются риски засухи или избыточных осадков. Домохозяйства сокращают расходы на питание: средний чек вырос на 11% г/г, семьи урезают затраты за счет перехода на более дешевые продукты и поиск товаров по скидке.

Станислав Маслаков