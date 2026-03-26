В Краснодаре разыскивают мотоциклиста, сбившего подростков и скрывшегося

В Краснодаре следователи разыскивают водителя питбайка, который 24 марта сбил подростков на проспекте Знаменском и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Вечером 24 марта мотоциклист с пассажиром совершил наезд на подростков, переходивших дорогу. После столкновения водитель не справился с управлением и врезался в припаркованную машину, а затем покинул место аварии. В результате инцидента пострадала девочка, которая упала и получила травмы. По имеющимся данным, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Следственный отдел по Карасунскому округу организовал доследственную проверку. Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности скрывшихся участников ДТП.

Проверка проходит под контролем аппарата следственного управления. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Алина Зорина