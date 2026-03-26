Пермский пороховой завод требует с двух контрагентов более 77 млн рублей

ФКП «Пермский пороховой завод» направило в Арбитражный суд Пермского края три иска к ООО «Прокси». Согласно картотеке суда, предприятие требует взыскать в общей сумме более 34 млн руб. неустойки и процентов. На этой неделе владелец «Прокси» Руслан Кондратьев был приговорен судом к девяти годам колонии и штрафу 1 млн руб. В октябре прошлого года суд признал его, бывшего замдиректора по правовым вопросам ФКП «ППЗ» Сергея Холоимова и учредителя ООО «Промресурс» Константина Кондратьева виновными в хищении денег порохового завода и отмывании средств. Ущерб был оценен в 599 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кроме этого, ФКП направило пять исков к удмуртскому ООО «Уральский завод нестандартного оборудования». Общая сумма требований — более 43 млн руб. Все исковые заявления приняты к производству. Общество занимается производством машин и оборудования специального назначения в Уфе. В частности, компания занимается строительными работами, металлообработкой и проектированием.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, сферические пороха для стрелкового оружия. Финансовые показатели не раскрываются.

—