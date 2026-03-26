В Крыму на развитие орошения направят 227,7 млн рублей

Государственная поддержка сельхозпроизводителей Крыма в 2026 году составит 227,7 млн руб. Средства направят на увеличение площади орошаемых земель почти на 864 га и введение в эксплуатацию более 1,7 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Обильные осадки, выпавшие в регионе с начала года, позволяют направить значительные объемы воды на полив сельскохозяйственных площадей. В план орошения включено более 21 тыс. га. Планируемый объем подачи воды составляет 31,4 млн куб. м. На 66% площадей будет использоваться капельное орошение. Для полива задействуют как ресурсы водохранилищ, так и местные водные источники — регулируемый сток рек, пруды и скважины.

С 2015 по 2025 год государственная поддержка сельхозпроизводителей, направленная на развитие мелиоративного комплекса республики, превысила 2 млрд руб. Это позволило ввести в эксплуатацию около 30 тыс. га орошаемых земель и выбывших сельскохозяйственных угодий за счет гидромелиоративных, культуртехнических и агролесомелиоративных мероприятий.

Алина Зорина