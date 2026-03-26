В Самарской области на 15% возрос трафик на сайты, помогающие готовиться к госэкзаменам

С января по март этого года мобильный трафик на сайты, помогающие старшеклассникам тренироваться в решении тестов, суммарно вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую информацию приводит министерство цифрового развития и связи Самарской области со ссылкой на данные аналитиков «МегаФона».

Наибольшим спросом у школьников пользуются сайты, которые помимо видеоуроков и решения пробных заданий предоставляют дополнительные возможности. Среди них: помощь в подборе специальности и вуза в зависимости от баллов за экзамены, публикация предстоящих дат тестирования. В топ-3 по Самарской области входят «Вузопедия», ресурс Федерального института педагогических измерений и «4ЕГЭ».

Возрастает количество школьников, которые пользуются интернет-площадками с поддержкой ИИ. Доля самарцев в возрасте 14-17 лет достигла 4%.

