СКА пострадал от чужого борта

Хоккеисты СКА в Москве проиграли ЦСКА второй матч серии Кубка Гагарина со счетом 2:4 и теперь уступают после двух игр 0–2. На этот раз петербуржцев подвели не только ошибки в обороне, но и травмы, беззубая игра в атаке и даже дефект борта на арене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч между командами ЦСКА – СКА

Фото: ХК СКА

Фото: ХК СКА

Армейцы Петербурга с хорошим настроением начали второй матч стартовой серии плей-офф, потому что в первом проиграли с минимальным счетом 2:3, да и то только во втором овертайме. К тому же у ЦСКА уже на 15-й секунде был удален защитник Никита Нестеров — тот самый, кто принес победу москвичам в предыдущем матче, и канадский форвард СКА Джозеф Бландизи открыл счет, расторопно сыграв на пятачке. Предыдущий матч Бландизи пропускал, а в среду вернулся в состав и с ходу вселил в партнеров уверенность своим голом.

Никто не знает, куда бы покатилась эта игра, не отыграйся хозяева перед самой сиреной на первый перерыв. Игрокам СКА не хватило восьми секунд, чтобы уйти в раздевалку, ведя в счете. А помог им в этом хозяйский борт, от которого шайба неожиданно отскочила на «пятак», и оттуда Павел Карнаухов затолкал ее в сетку. Шайба попала в выступ борта в том месте, где двери, из которых на лед выезжает машина для уборки площадки в перерывах матчей, и отскок случился «не в ту сторону». Среагировать на него игроки СКА и вратарь Артемий Плешков не сумели. Это был тот случай, когда хозяевам буквально стены помогли.

Будь СКА закаленной, крепкой командой с опытными игроками, она бы наверняка пережила этот удар. Но гол «в раздевалку» подействовал на хоккеистов — и во втором периоде они сникли. К тому же пошли ошибки. Николай Голдобин, форвард СКА, отдал неточный пас при входе в чужую зону, соперники перехватили шайбу, Денис Гурьянов убежал один на один с Плешковым и со второй попытки переиграл его.

Когда армейцы Москвы ведут в счете, они начинают играть в свой излюбленный хоккей под названием «Жди ошибки соперника и контратакуй». При этом стараются выжимать максимум из каждой атаки, действуя активно на пятачке соперника. У СКА же этот элемент игры страдает. Он и в первой игре давал соперникам пространство у ворот, и во второй москвичи забили два гола, действуя у самого носа Плешкова. Так Тахир Мингачев забросил третью шайбу, добив ее в сетку в начале третьего периода. Дальше петербуржцам отыграться было уже трудно, тем более что хозяева поймали кураж — и их форвард Бучельников совершил сольный проход в стиле Валерия Харламова, пройдя в зону СКА сквозь двух защитников и «раздев» Плешкова. В концовке гости пошли ва-банк: сняли вратаря, выпустив лишнего игрока — и в формате «6 на 5» Никита Дишковский сократил разницу в счете, забросив свою первую шайбу в плей-офф. Но на большее их не хватило.

Сейчас самое интересное, что предложат армейцы Петербурга сопернику в матчах, которые пройдут на их площадке 27 и 29 марта. То, что СКА уступает ЦСКА в опыте, понятно: у соперника в составе девять обладателей Кубка Гагарина, у СКА — пятеро дебютантов этого турнира. К тому же «невские витязи» заметно уступают сопернику в физической мощи. А тут еще выбыл из строя по ходу первого матча нападающий Валентин Зыков, по ходу второго — защитник Павел Коледов. Оба игрока — из серии габаритных. Для Зыкова сезон завершен — ему была сделана операция. Остается СКА рассчитывать на быструю игру в атаке и на те комбинации, которые приносили ему успех в матчах чемпионата. Это Игорь Ларионов с коллегами по тренерскому штабу успели наработать по ходу сезона. Но выиграть все равно будет трудно без «мелочей», которые играют решающую роль в плей-офф: игра на вбрасываниях, у своих ворот, действия бригад большинства и меньшинства. Если брать последний компонент, в нем у армейцев тоже не все здорово: только одно реализованное большинство из шести. И, конечно, игра вратаря. В первом матче Плешков пропустил два гола, отразив при этом 44 броска. Во втором ЦСКА бросил только 26 раз (надо похвалить за это оборону СКА, хотя она сыграла не без помарок), но в ворота петербургской команды влетело четыре шайбы — почти каждая шестая.

Статистика противостояния СКА и ЦСКА в плей-офф говорит в пользу команды из Москвы: она побеждала соперника шесть раз из девяти. К тому же у Игоря Ларионова, наставника армейцев Петербурга, ужасная серия поражений в Кубке Гагарина, тянущаяся еще с тех времен, когда он работал в нижегородском «Торпедо»: там он проиграл восемь матчей подряд, сейчас добавил к с ним еще два, находясь уже на скамейке СКА. Впрочем, это прямого отношения к тем дуэлям, которые пройдут между СКА и ЦСКА в Ледовом дворце, не имеет. Армейцам Петербурга надо одержать хотя бы одну победу, чтобы зацепиться за счет и уже стараться переламывать общий ход противостояния. Тем более Ларионов после второго матча, прошедшего в Москве, сказал, что верит в успех.

Кирилл Легков