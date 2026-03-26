Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Александр Бречалов поднялся на 19 позиций в медиарейтинге губернаторов в феврале

Глава Удмуртии Александр Бречалов занял 56-е место в рейтинге упоминаемости глав регионов РФ за февраль. Это на 19 строчек выше, чем в январе. Исследование подготовлено агентством «Медиалогия».

Предыдущая фотография

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Следующая фотография
1 / 2

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

За месяц в СМИ и соцсетях зафиксировано 4,5 тыс. упоминаний главы республики. Всего в рейтинге представлены 89 губернаторов.

Для сравнения, первое место занимает Сергей Собянин, мэр Москвы. Его количество упоминаний в медиа составляет 46 тыс. сообщений.

Рейтинг глав регионов и городов рассчитывается на основе автоматизированного анализа СМИ более 108 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и соцсетей с использованием ИИ. Ключевые показатели: индекс цитируемости и влиятельность источника, эмоциональная окраска материала и место в материале посвященное лицу.

Напомним, глава Ижевска Дмитрий Чистяков занял 12-е место в медиарейтинге глав городов ПФО в феврале, поднявшись на четыре позиции за месяц.