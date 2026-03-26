Александр Бречалов поднялся на 19 позиций в медиарейтинге губернаторов в феврале

Глава Удмуртии Александр Бречалов занял 56-е место в рейтинге упоминаемости глав регионов РФ за февраль. Это на 19 строчек выше, чем в январе. Исследование подготовлено агентством «Медиалогия».

За месяц в СМИ и соцсетях зафиксировано 4,5 тыс. упоминаний главы республики. Всего в рейтинге представлены 89 губернаторов.

Для сравнения, первое место занимает Сергей Собянин, мэр Москвы. Его количество упоминаний в медиа составляет 46 тыс. сообщений.

Рейтинг глав регионов и городов рассчитывается на основе автоматизированного анализа СМИ более 108 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и соцсетей с использованием ИИ. Ключевые показатели: индекс цитируемости и влиятельность источника, эмоциональная окраска материала и место в материале посвященное лицу.

Напомним, глава Ижевска Дмитрий Чистяков занял 12-е место в медиарейтинге глав городов ПФО в феврале, поднявшись на четыре позиции за месяц.