Жителя Белореченска осудили за растление ребенка

Житель Белореченска осужден за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что на протяжении года подсудимый насиловал и совершал иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери своей умершей сожительницы. Вину он не признал, однако она была установлена доказательствами, исследованными по делу.

Житель Белореченска признан виновным по п. «а» ч. 3 ст. 132, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Алина Зорина