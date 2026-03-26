Трамваи «Витязь-М» готовятся к выходу на 3-й маршрут Саратова 31 марта

В Саратов прибыло еще три из 16 новых трехсекционных трамваев «Витязь-М». Они будут курсировать по реконструированному 3-му маршруту от 6-й Дачной до Кировского депо. Об этом сообщает Telegram-канал «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / volodin_saratov Фото: t.me / volodin_saratov

На данный момент в облцентре уже ждут выхода на линию 12 «Витязей». Еще четыре должны прибыть с завода-изготовителя в марте-апреле этого года. Запуск трамвайного движения на вышеуказанном участке запланирован на 31 марта 2026 года.

Трамваи «Витязь-М» обладают большой пассажировместимостью — до 274 человек. Все транспортные средства прошли технические испытания и заводскую обкатку для проверки систем. Обновление подвижного состава было ранее инициировано председателем ГД РФ Вячеславом Володиным.

Второй этап реконструкции 3-го маршрута — участок от Кировского трамвайного депо до Детского парка (включая обводной путь через Мирный переулок с разворотными кольцами) — планируют завершить в октябре 2026 года. Стоимость контракта на ремонт 3-го маршрута трамвая в Саратове превышает 6,5 млрд руб.

Марина Окорокова