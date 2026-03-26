Памятники Анапы готовят ко Дню Победы
В преддверии Дня Победы в Анапе начали наводить санитарный порядок вблизи памятников и мемориалов. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.
В настоящее время работы по благоустройству проводятся в Витязевском сельском округе, следующим этапом станет Приморский округ Анапы. Специалисты осуществляют покраску, ремонт и восстановление облицовки памятников, а также приводят в порядок прилегающие к ним территории.
В срок до 9 мая в Анапе планируется обновить более 50 памятных знаков и мемориальных комплексов, о чем также заявила мэр курорта Светлана Маслова.