Средний размер POS-кредита снизился в Прикамье за месяц на 6%

Средний размер POS-кредитов, выдаваемых в торговых точках в феврале 2026 года, снизился в Прикамье на 6,7% по сравнению с январем 2026 года и составил 66,4 тыс. руб., (71,2 тыс. руб. в январе). Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), проводившего исследование среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования.

Наибольший средний размер выданных POS-кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в феврале 2026 года был отмечен в Москве (81,4 тыс. руб.), Московской области (79,5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (76,7 тыс. руб.), Ленинградской области (75,6 тыс. руб.) и Красноярском крае (71,5 тыс. руб.).

В то же время наименьший показатель среднего чека POS-кредитов в феврале продемонстрировали Саратовская (58,2 тыс. руб.), Иркутская (60,2 тыс. руб.), Оренбургская (60,2 тыс. руб.), Воронежская (60,3 тыс. руб.) и Волгоградская (61,4 тыс. руб.) области.