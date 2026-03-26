В Оренбурге строительную компанию привлекли к ответственности за коррупцию

В Оренбурге суд назначил строительной компании штраф в размере 500 тыс. руб. за административное правонарушение по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), сообщает прокуратура Оренбургской области. Штраф полностью погашен.

По информации надзорного ведомства, директор и учредитель организации в апреле и июле 2024 года передали главному инженеру коммерческой фирмы более 80 тыс. руб. Деньги предназначались для «получения преимущественного права на заключение договора аренды строительной техники, беспрепятственной и своевременной приемки оказанных услуг, а также их оплаты».

Главный инженер строительной компании привлечен к уголовной ответственности по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Руфия Кутляева