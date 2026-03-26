Руководитель следственного отдела СК по Индустриальному району Перми покинул должность

Полковник юстиции Дмитрий Острянский, возглавлявший следственный отдел по Индустриальному району СУ СКР по Пермскому краю, ушел с должности в связи с выходом на пенсию. Сейчас подразделением временно руководит Екатерина Царева.

Господин Острянский возглавил следственный отдел в 2021 году, до этого он руководил подразделениями в Чайковском и Краснокамске. 

По словам собеседников «Ъ-Прикамье», основным кандидатом на должность руководителя Индустриального отдела является Максим Шалыгин. Сейчас он возглавляет Губахинский межрайонный следственный отдел.