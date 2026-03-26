В Татарстане с начала 2026 года работодатели разместили 9,4 тыс. вакансий для рабочего персонала. При этом 34% из них (3,2 тыс.) открыты для соискателей без опыта, сообщила пресс-служба hh.ru.

Треть вакансий для рабочих в Татарстане доступна без опыта

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Треть вакансий для рабочих в Татарстане доступна без опыта

Новичкам предлагают медианную зарплату 79,4 тыс. руб.

По мнению директора hh.ru Поволжье Альбины Султановой, работодатели делают упор не на опыт, а на личные качества. Чаще всего в вакансиях упоминаются умение работать в команде, внимательность, ответственность, а также навыки, связанные со складской работой и логистикой.

По ее словам, компании все чаще готовы обучать сотрудников с нуля из-за дефицита кадров.

Анна Кайдалова