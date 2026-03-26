Отменен авиарейс из Ярославля в Санкт-Петербург

25 марта был отменен авиарейс Санкт-Петербург – Ярославль – Санкт-Петербург. Соответствующие данные отражены на онлайн-табло аэропортов.

Самолет из Пулково должен был вылететь 25 марта в 19:40, а в 21:10 быть в Ярославле. Из Ярославля в Санкт-Петербург воздушное судно должно было отправиться в 22:00. Но оба рейса были отменены.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 23:12 24 марта в ярославском аэропорту введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Все это время в регионе также действует режим беспилотной опасности. В ночь на 26 марта над регионом средства ПВО сбили БПЛА.

Алла Чижова