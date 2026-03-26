Из Ростовской области в Таджикистан экспортировали 133 тонны мяса птицы

Из Ростовской области с 16 по 20 марта экспортировали семь партий птичьего мяса общим весом 133 т. Продукция прошла досмотр для отправки в Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ведомство признало товар безопасным в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствующим требованиям страны-импортера. Качество и безопасность продукции подтвердили результаты лабораторных исследований. Контроль данных не выявил нарушений в части законности происхождения экспортируемой продукции.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что из Ростовской области отправили на экспорт три партии мяса птицы общим весом 57,8 т в Узбекистан.

Константин Соловьев