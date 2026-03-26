В Крыму заменят 100 км водопроводных сетей за 1,2 млрд рублей

В восьми городах и районах Крыма в 2026 году заменят почти 100 км сетей водоснабжения и водоотведения за 1,274 млрд руб. — в два раза больше по объему работ, чем в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство ЖКХ.

За счет бюджета республики на сумму 1,274 млрд руб. планируют завершить 34 объекта. Работы включают замену 93,7 км сетей водоснабжения в Керчи, Ленинском, Бахчисарайском, Сакском, Красногвардейском и Черноморском районах, а также в Феодосии. Кроме того, обновят 2,78 км сетей водоотведения в Симферопольском районе.

Износ водопроводных сетей в республике достигает 70,5%. В 2025 году заменили 47 км коммуникаций.

Для стабильного обеспечения водой жителей Симферопольского и Сакского районов пробурят 15 скважин. В 2020–2021 годах некоторые районы полуострова столкнулись с дефицитом воды. Проблему решили экстренным строительством новых инфраструктурных объектов, обновлением сетей и бурением скважин.

Для централизованного питьевого водоснабжения в Республике Крым используют 1,6 тыс. источников, из них 1,5 тыс. — подземные. Общий объем водного запаса составляет 612,15 млн куб. м, включая 221,36 млн куб. м в водохранилищах. Существующий объем подачи воды — 233 млн куб. м в год.

Алина Зорина