В Саратове обрушился подвал в доме-памятнике 1917 года

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту частичного обрушения подвала в жилом доме. Ответственным лицам инкриминируется халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

В Саратове в доме на ул. Большой Казачьей, 26 рухнул подвал

Фото: СУ СКР по Саратовской области В Саратове в доме на ул. Большой Казачьей, 26 рухнул подвал

Накануне, 25 марта, в многоквартирном доме № 29 на улице Большой Казачьей частично обрушились перекрытия подвала. Известно, что дом признан аварийным и является объектом культурного наследия муниципального значения "Дом доходный Черномашенцовых». В результате инцидента никто не пострадал.

Следователи и работники прокуратуры осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Представители управляющей компании и администрации Фрунзенского района обследуют подвал.

По данным из открытых источников, МКД на Большой Казачьей, 26 построен в 1917 году. Дом двухэтажный, трехподъездный, выполнен из кирпича, с деревянными перекрытиями. Аварийным был признан 7 мая 2020 года. МКД обслуживается УК «Локомотив» с 12 февраля 2025 года.

Марина Окорокова