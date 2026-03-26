В Ростове за 2025 год произошло 109 ДТП с участием детей

В Ростове-на-Дону за 2025 год зарегистрировали 109 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Об этом сообщила начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГАИ Екатерина Сергеева на конференции в городском пресс-центре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В авариях погибли три ребенка и 118 – получили ранения. По данным правоохранителей, основными видами ДТП с несовершеннолетними являются столкновения транспортных средств, где пострадали несовершеннолетние пассажиры. В 2025 году таких происшествий зарегистрировали.

В Ростове-на-Дону за 12 месяцев 2025 года было совершено 59 наездов на детей, в которых погибли двое несовершеннолетних погибли и 61 ребенок получил ранения различной степени тяжести. Так, 24 ДТП произошли по собственной неосторожности детей.

В 2026 году за два месяца зарегистрировали три ДТП по собственной неосторожности детей.

«Проведенный анализ показал, что основными причинами совершенных ДТП являются несоблюдения водителями транспортных средств правил дорожного движения и водительской дисциплины, незнания совершеннолетними основных правил дорожного движения, а также недостаточный контроль со стороны родителей за поведением детей на улице, в том числе отсутствие световозвращающих элементов на одежде», — пояснил Екатерина Сергеева.

Константин Соловьев