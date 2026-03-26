В Челябинске после стрельбы в школе завели дела о халатности и попытке убийства

Следственные органы по Челябинской области возбудили три уголовных дела по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Причиной стала стрельба в челябинской школе, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, утром 26 марта девятиклассник выстрелил из сигнального пистолета в лицо сверстницы. После этого он выпрыгнул из окна четвертого этажа, пытаясь скрыться, и получил травмы. Нападавший и девочка находятся в медицинском учреждении. Жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

Следователи осматривают место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Виталина Ярховска