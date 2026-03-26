В Саратове сквер на Астраханской за 130 млн рублей благоустроит «Чистый город»

Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» подвело итоги аукциона на благоустройство бульвара по улице Астраханской. Речь идет об участке от Детского парка до улицы Большая Горная. Начальная цена контракта составляла 160 млн руб.

На торги поступило две заявки. Один из участников предложил цену 146,5 млн руб., второй — 132,9 млн руб. Победителем признали того, кто назвал наименьшую сумму. Контракт заключили с саратовским ООО «Чистый город».

Компания зарегистрирована в 2010 году. Основное направление ее работы — строительство автодорог и магистралей. Также фирма занимается благоустройством, уборкой, сносом зданий и земляными работами. Владельцами организации выступают Андрей Витко и Дмитрий Севенкин, который также является директором. В штате числится шесть сотрудников. Выручка за 2025 год достигла 1,28 млрд руб., что на 788 млн руб. больше показателя прошлого периода.

Ранее подрядчик уже получал муниципальные контракты на благоустройство дворов в Заводском и Ленинском районах. Один из договоров в Заводском районе расторгли. Кроме того, фирма выполняла работы в парке «Семхоз» и занималась благоустройством новой набережной на участке от 3-го Дегтярного проезда до Большой Садовой. Контрольно-счетная палата Саратова позднее нашла нарушения по итогам тех работ на набережной.

Согласно условиям контракта, подрядчик обязан завершить работы к 1 сентября 2026 года. Ему предстоит обновить асфальтовые дорожки, установить освещение, видеонаблюдение, скамейки, урны и велопарковки. На бульваре появятся зоны для прогулок, отдыха и активного отдыха. Также компания высадит деревья и кустарники, включая березы, ивы, клены, липы, акации, ели, можжевельник, жасмин и сосны.

17 марта администрация Фрунзенского района сообщала, что до середины лета в сквере будут спиливать деревья, поврежденные златкой, а также убирать сухие и нависающие ветки. Эти мероприятия проводились в рамках подготовки территории перед началом основного благоустройства.

Никита Маркелов